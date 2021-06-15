عربي-دولي

تركيا: اعتقال قيادي كبير في "داعش" داخل سوريا

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:00
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنّ الاستخبارات التركية اعتقلت القيادي في تنظيم "داعش"، قاسم غولر، المدرج ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين، خلال عملية في سوريا.
 
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال أمس الاثنين، إنّ "تركيا هي الدولة الوحيدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي حاربت داعش وجها لوجه وقدمت شهداء وحيدت نحو 4 آلاف من عناصره الإرهابية".

وأعلن مجلس الأمن التركي في وقت سابق، أن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق، رغم معارضة سلطات البلدين.
المصدر: روسيا اليوم
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