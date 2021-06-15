عربي-دولي

بكين تعلق على الوضع في محطة تايشان النووية

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-833413-637593600095474419.jpg
Doc-P-833413-637593600095474419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الحالي لمحطة الطاقة النووية في تايشان يتوافق مع المعايير الفنية، مؤكدة أن الوضع الإشعاعي حول محطة الطاقة النووية طبيعي.

بكين تعلق على الوضع في محطة تايشان النوويةوسائل إعلام: الولايات المتحدة تلقت بلاغا عن تسرب في محطة صينية للطاقة النووية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، إن "الوضع الحالي لمحطة الطاقة النووية تايشان يتوافق مع المعايير الفنية، ولا توجد انحرافات في مستوى الإشعاع حول محطة الطاقة النووية".

في وقت سابق ، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنها تلقت الأسبوع الماضي تقريرا بشأن حدوث "تهديد إشعاعي" في محطة تايشان الصينية للطاقة النووية، وتقوم بالتحقق من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير جاء من شركة "فراماتومي" الفرنسية التي تساعد في تشغيل محطة الطاقة النووية في تايشان بالصين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-06-15
12:30 | 2021-06-15
11:30 | 2021-06-15
11:00 | 2021-06-15
10:30 | 2021-06-15
10:00 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website