ماذا تفعل مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "رونالد ريغان" في بحر الصين الجنوبي؟

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "رونالد ريغان" دخلت بحر الصين الجنوبي في إطار مهمة دورية.وقالت البحرية الأميركية: "تجري المجموعة القتالية خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دوارة، وتدريبات هجومية بحرية، وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو".وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه.