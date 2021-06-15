أول دولة خليجية تعلن تسجيل 3 إصابات بالفطر الأسود

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها سجلت 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود لمصابين بفيروس كورونا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية على حسابها على تويتر.وتصبح سلطنة عمان بذلك أول دولة خليجية، والرابعة عربيا، التي تسجل إصابات بالفطر الأسود بعد مصر والعراق وسوريا.والغشاء المخاطي أو الفطر الأسود هو عدوى يسببها نوع من الفطريات التي تشكل مستعمرات سوداء اللون في الأنسجة المصابة.