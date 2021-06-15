عربي-دولي

أول دولة خليجية تعلن تسجيل 3 إصابات بالفطر الأسود

Lebanon 24
15-06-2021 | 11:00
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها سجلت 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود لمصابين بفيروس كورونا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية على حسابها على تويتر.

وتصبح سلطنة عمان بذلك أول دولة خليجية، والرابعة عربيا، التي تسجل إصابات بالفطر الأسود بعد مصر والعراق وسوريا.

والغشاء المخاطي أو الفطر الأسود هو عدوى يسببها نوع من الفطريات التي تشكل مستعمرات سوداء اللون في الأنسجة المصابة.
المصدر: سبوتنيك
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