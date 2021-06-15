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عربي-دولي
مرشح رئاسي إيراني يدعو لتحسين العلاقات مع الغرب
Lebanon 24
15-06-2021
|
13:30
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دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبد الناصر همتي، لتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الغرب، في أبرز محاولة له لاستقطاب الناخبين الإصلاحيين قبل أيام فقط من الاقتراع.
وهمتي، رئيس البنك المركزي الإيراني السابق، أحد مرشحي الرئاسة الحاليين الـ7، ليس له علاقات رسمية بأي فصيل سياسي، لكنه يصف نفسه كمرشح محتمل للناخبين المعتدلين والإصلاحيين.
وتساءل همتي: "لماذا توضع العراقيل أمام التعايش السلمي؟"، مشددا على أن "تعزيز السلام العالمي والإقليمي يتوقف على حسن النوايا الأمريكية وبناء الثقة مع الجمهورية الإسلامية".
وجدد الدعوة إلى العودة إلى اتفاق طهران النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، قائلاً إنه إذا أصبح رئيسا، فإن إحياء الاتفاقية وتخفيف العقوبات ستكونان دون شك إحدى أولوياته.
وأبدى في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأسبوع الماضي استعداده للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا فاز في الاقتراع.
ووصف همتي المنافسين اليوم للرئاسة الإيرانية بأنهم "مرشحون بالوكالة" وتوقع انسحابهم من السباق قريبا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 حزيران الحالي.
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