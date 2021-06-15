عربي-دولي

فرنسا: سنستمر في استخدام الطاقة النووية لسنوات عديدة مقبلة

Lebanon 24
15-06-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-833491-637593728755473661.jpg
Doc-P-833491-637593728755473661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وزيرة البيئة الفرنسية، باربرا بومبيلي، أن بلادها ستستمر في استخدام الطاقة النووية لسنوات عديدة مقبلة.

وجاء ذلك بعد أن قامت الشركة الفرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية، المشغل لمحطات الطاقة النووية "EDF"، بفحص قضية محتملة مرتبطة بتراكم الغازات الخاملة في محطتها للطاقة النووية في الصين.

وأشارت باربرا بومبيلي إلى أن "الطاقة النووية تمثل أكثر من 70% من الكهرباء المولدة في فرنسا"، وأضافت :"سنستخدم الطاقة النووية لسنوات قادمة".

كما لفتت الوزيرة إلى أن "الطاقة النووية ليست بالضرورة طاقة خضراء، نظرا لتوليدها من النفايات".

وكانت "EDF" قد أوضحت أمس الاثنين أنها أبلغت بزيادة تركيز بعض الغازات النبيلة في الدائرة الأولية للمفاعل رقم "1" بمحطة "تايشان" للطاقة النووية في الصين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2021-06-15
16:30 | 2021-06-15
15:30 | 2021-06-15
14:30 | 2021-06-15
14:00 | 2021-06-15
13:30 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website