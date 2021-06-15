عربي-دولي

لبنان كان على الطاولة.. هذا ما بحثه كوخافي مع جنرالات أميركيين مؤثرين

Lebanon 24
15-06-2021 | 23:35
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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي بحث الاثنين الماضي مع جنرالات أميركيين تأثير الاتفاق النووي الإيراني المحتمل على لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "كوخافي اجتمع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية السابق جوزيف فرنسيس دانفورد و10 جنرالات متقاعدين آخرين، والذين يزورون إسرائيل في إطار وفد لمنظمة JINSA، وهي منظمة غير حزبية تتعامل مع قضايا السياسة العامة في الولايات المتحدة".

وأضافت أن "الاجتماع ناقش العبر والدروس المستفادة من عملية (حارس الأسوار)، وملف الاتفاق النووي الإيراني وتأثيره المحتمل على الساحة المحلية في لبنان، سوريا وقطاع غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الجنرالات المتقاعدين لهم تأثير على الإدارة الأميركية الحالية". 

وفي سياق متصل، سينطلق كوخافي مساء السبت في زيارة إلى الولايات المتحدة، والتي تم تأجيلها بسبب التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
المصدر: روسيا اليوم
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