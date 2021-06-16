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تسريبات ظريف تابع.. قرار هام للقضاء الإيراني

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:00
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أعلن القضاء الإيراني عن استمرار التحقيق في قضية تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي انتقد فيها الحرس الثوري.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، إن "قرارا صدر بمنع خروج عدة أشخاص متهمين في تسريب مقابلة ظريف"، من دون أن يحدد هوياتهم أو أعدادهم، مشيرا إلى أنه "تم وضع حراسة مشددة لبعض المتهمين".

وأضاف أن "التحقيقات مستمرة بناء على شكوى مرفوعة من قبل المدعي العام في إيران".

وفي مطلع حزيران الحالي، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، تسريب المقابلة بأنه "مؤامرة ضد الحكومة والنظام في طهران".

ومنذ تسريب المقابلة السرية لظريف في أيار المنصرم، منعت السلطات الإيرانية 20 مسؤولا على الأقل على صلة بالقضية من الخروج من البلاد.

وأثار تسريب هذه المقابلة الصوتية موجة انتقادات، بسبب انتقاد ظريف لقوات الحرس الثوري، خاصة تدخل قائد "فيلق القدس" الراحل الجنرال قاسم سليماني بقرارات وزارة الخارجية.
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