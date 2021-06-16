عربي-دولي

تطعيم المئات بجرعة منتهية الصلاحية من لقاح كورونا في هذه المدينة

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-833638-637594228526742697.JPG
Doc-P-833638-637594228526742697.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حوالي 899 من سكان نيويورك تلقوا جرعات منتهية الصلاحية من لقاح كوفيد-19، في موقع للتطعيم في تايمز سكوير، بحسب مسؤولين صحيين.

 

وتشجع إدارة الصحة في المدينة كل من تلقوا لقاح "فايزر" في مبنى "إن إف إل إكسبيرينس" بين 5 و10 يونيو، على جدولة موعد لتلقي جرعة بديلة في أقرب وقت ممكن.

 

وقال مايكل لانزا، متحدثا باسم قسم الصحة في نيويورك، إنه على الرغم من عدم وجود مخاطر على سلامة المرضى، لكن "إعادة التطعيم تهدف لضمان حماية (هؤلاء) الأفراد بشكل كامل".

 

وأضاف لانزا أن الأشخاص المعنيين "تلقوا رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية، وتتم مراسلتهم بريديا للتأكد من أنهم على علم بهذا الوضع".

 

وقالت خدمات التطعيم التابعة لشركة "إيه تي سي"، المسؤولة عن حقن التطعيمات من خلال عقد مع مدينة نيويورك، في بيان: "نعتذر عن الإزعاج لمن تلقوا مجموعة اللقاح المعنية ونريد أن يعرف الناس أولا وقبل كل شيء أنه تم إبلاغنا بعدم وجود خطر من الجرعات التي تلقوها".

 

ومنذ ذلك الحين، استبدلت المدينة شركة "إيه تي سي" بأخرى، لتقديم التطعيمات في موقع تايمز سكوير.

 

وقد وصلت مدينة نيويورك هذا الأسبوع إلى نقطة بارزة، بعد تطعيم 70 في المئة من سكانها البالغين ضد كوفيد-19.

 

وقال حاكم المدينة، أندرو كومو في تغريدة، إن "هذا يعني أنه يمكننا العودة إلى الحياة كما نعرفها"، مشيرا إلى أن المدينة سترفع مجموعة من القيود التي فرضتها سابقا للحد من انتشار الجائحة.

 

وأعلن في تغريدة لاحقة، إقامة حفل للألعاب النارية في سماء المدينة، مساء الثلاثاء، احتفالا بالمناسبة، وتكريما للعاملين الأساسيين.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2021-06-16
01:15 | 2021-06-16
01:00 | 2021-06-16
00:00 | 2021-06-16
23:35 | 2021-06-15
16:50 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website