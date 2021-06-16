هزة أرضية تضرب إسرائيل.. ما قوتها؟

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، جنوب إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن زلزالا بقوة 4.2 درجة ضرب جنوب إسرائيل على 68 كيلومترا شمال إيلات.

وشعر السكان بالزلزال فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. كما شعر الأردن بالزلزال، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وفي كانون الأول 2020 الماضي، أبلغ سكان مدينة إيلات عن تعرضهم لزلزال في المدينة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، إن "الزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجة كان مصدره الأردن، على بعد حوالي 19 كيلومترا شمال شرق إيلات، وفقا لموقع "إسرائيل إنترناشيونال نيوز".