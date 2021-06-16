التطورات تتسارع في غزة بعد القصف.. إسرائيل لمصر: يجب تهدئة الوضع قبل أن يتدهور

بعد أن خُرق لأول مرة أمس الثلاثاء، وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الشهر الماضي في غزة، عقب 11 يوما من القتال بين الطرفين، شددت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على وجوب وقف التصعيد.فقد أفادت "العربية" اليوم بأن إسرائيل طلبت من القاهرة تهدئة الوضع في القطاع قبل أن يتدهور بسرعة.أتى هذا الطلب، بعد أن شنت إسرائيل ضربات جوية على القطاع المكتظ بالسكان، لأول مرة أمس، ردا على إطلاق بالونات حارقة منه.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" في غزة بأن الطيران الإسرائيلي هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.وأوضحت روسيا اليوم أن القصف استهدف موقعا بمنطقة "معن" شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بثلاث غارات من طائرات إسرائيلية بدون طيار، تلتها غارتان على الموقع ذاته من مقاتلات حربية.وقصف الطيران الإسرائيلي أيضا موقعا في "شارع 10" بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة بثلاث غارات من طائرات إسرائيلية بدون طيار، تبعتها غارتان من طائرات حربية على المكان ذاته.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية في غزة، بعد إطلاق بالونات حارقة نحو حقول في جنوب إسرائيل.كما أكد في بيان أنه "مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال".جاء هذا التصعيد في أعقاب مسيرة نظمها في وقت سابق قوميون يهود متطرفون. فيما هددت حماس بالرد على المسيرة التي عرفت بـ"مسيرة الأعلام".وقد مثلت تلك المسيرة أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.فقبل ساعات من الضربات على غزة، تدفق آلاف الإسرائيليين باتجاه باب العامود بمدينة القدس القديمة، ملوحين بالأعلام قبل أن يتوجهوا إلى الحائط الغربي، مما أثار غضب الفلسطينيين واستنكارهم.فيما عزز الجيش الإسرائيلي عناصره، ونشر منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي تحسبا لشن أي هجمات صاروخية محتملة من غزة.وبدأ المشاركون بتلك المسيرة بالتفرق بعد حلول المساء، ولم تكن هناك أي علامة على إطلاق صواريخ أو تأزم عسكري.وكانت تلك التظاهرة مقررة يوم العاشر من أيار في إطار الاحتفالات الإسرائيلية "بيوم القدس" بمناسبة الاستيلاء على القدس الشرقية في حرب عام 1967.يذكر أن إسرائيل تعتبر القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها، بعد أن احتلتها في حرب عام 1967، ثم ضمتها لاحقا، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي أو عربي وبطبيعة الحال فلسطيني.