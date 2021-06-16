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تعيينات أميركية جديدة.. هذه الشخصية سفيراً إلى إسرائيل (صورة)

Lebanon 24
16-06-2021 | 02:00
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، رشح نائب وزير الخارجية الأسبق توماس نايدس لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل خلفا لدايفيد فريدمان.
 
 
 


هذا ونشر البيت الأبيض أسماء السفراء المرشحين لدى سريلانكا وغامبيا وباراغواي والمكسيك وكوستاريكا و"الناتو" وممثل الولايات المتحدة في مجلس سلامة الطيران المدني الدولي.

وهم على التوالي: جولي تشانغ، شارون كرومير، تروي فيتريل، مارك أوستفيلد، كين سالازار، جوليان سميث، سي بي سولنبيرغ الثالث، وسينثيا آن تيليس.
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