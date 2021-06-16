27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أزمة طلاب الجامعات المصرية.. وزارة التعليم ترد
Lebanon 24
16-06-2021
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة حول حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية، في حال عدم سداد المصروفات الجامعية.
وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التعليم، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التعليم أنه "لا صحة لحرمان أي من طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية في حال عدم سداد المصروفات الجامعية"، مشددة على "أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية".
هذا وأعلنت وزارة التعليم أن عددا من الجامعات الحكومية قامت بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين في تسديدها، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، لافتا إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى، يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة.
المصدر: "الوطن"
المصدر: الوطن - روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
11:04 | 2021-06-15
15/06/2021 11:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
07:30 | 2021-06-15
15/06/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
09:55 | 2021-06-15
15/06/2021 09:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
09:00 | 2021-06-15
15/06/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض بشكلٍ لافت!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض بشكلٍ لافت!
13:02 | 2021-06-15
15/06/2021 01:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2021-06-16
دولة تعلن "نهاية كورونا" على أراضيها!
04:30 | 2021-06-16
قمة بوتين وبايدن.. سيناريو واحد "في أحسن الأحوال" اليوم
04:30 | 2021-06-16
زعيم كوريا الشمالية: الوضع الغذائي متأزّم!
04:00 | 2021-06-16
تفاهم تركي مصري لإبقاء معبر رفح مفتوحاً لإيصال المساعدات إلى غزة
03:30 | 2021-06-16
رسالة من ملك المغرب إلى رئيس وزراء إسرائيل الجديد
03:00 | 2021-06-16
للمسافرين إلى فرنسا.. معلومات هامة
فيديو
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 12:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 12:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
05:00 | 2021-06-15
16/06/2021 12:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact