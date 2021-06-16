عربي-دولي

أزمة طلاب الجامعات المصرية.. وزارة التعليم ترد

Lebanon 24
16-06-2021 | 02:30
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة حول حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية، في حال عدم سداد المصروفات الجامعية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التعليم، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم أنه "لا صحة لحرمان أي من طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية في حال عدم سداد المصروفات الجامعية"، مشددة على "أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية".

هذا وأعلنت وزارة التعليم أن عددا من الجامعات الحكومية قامت بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين في تسديدها، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، لافتا إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى،  يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة.

المصدر: "الوطن"
المصدر: الوطن - روسيا اليوم
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