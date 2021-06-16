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عربي-دولي
رسالة من ملك المغرب إلى رئيس وزراء إسرائيل الجديد
Lebanon 24
16-06-2021
|
03:30
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هنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بمناسبة توليه منصبه، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة "الخدمة لسلام عادل" في الشرق الأوسط.
وأفاد الديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس بعث الثلاثاء برقية تهنئة لبينيت قال فيها: "يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهاني وأخلص متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية".
وأضاف العاهل المغربي: "وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".
وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في 10 كانون الأول الماضي بوساطة أميركية، وبالتزامن مع ذلك اعترفت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب و"جبهة البوليساريو" منذ العام 1976.
وطبعت 3 دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والسودان، العلاقات مع إسرائيل في 2020 أيضاً.
المصدر:
روسيا اليوم
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