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عربي-دولي
دولة تعلن "نهاية كورونا" على أراضيها!
Lebanon 24
16-06-2021
|
05:00
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أعلنت وزارة الصحة السلوفينية نهاية وباء "كورونا" في البلاد، وأكدت أن حملات تطعيم السكان ستستمر، وستتواصل بعض الإجراءات التقييدية.
ووفقا لوزارة الصحة، في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني شخص، سُجلت فقط 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وحالتا وفاة، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.
وتلقى 769248 من سكان سلوفينيا جرعة واحدة من لقاحات مختلفة مضادة لفيروس "كورونا"، وتم تطعيم 551906 أشخاص بشكل كامل، بجرعتين.
ويوجد حاليا في المستشفيات 122 مريضا، 40 منهم في وحدات العناية المركزة.
وسجلت سلوفينيا منذ بداية تفشي الوباء نحو 257 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 4408 حالات وفاة.
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