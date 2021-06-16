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اكتشاف سلالة هندية معدلة من فيروس كورونا في موسكو

Lebanon 24
16-06-2021 | 06:00
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تم اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في موسكو، وهو سلالة هندية معدلة، في وقت يدرس في علماء الفيروسات فعالية لقاح "كورونا" الروسي ضده.

وقال مدير مركز "غماليا" لعلم الأوبئة، ألكسندر غينتسبرغ، بحسب ما نشره موقع قناة "زفيزدا": "نحن الآن نحدد طيف السلالات التي تنتشر في موسكو، وهنا يوجد بالفعل أكثر من سلالة ووهان، وهناك أيضًا سلالة هندية معدلة".

وأضاف: "الآن ندرس الفعالية الوبائية للقاح "سبوتنيك V" ضد هذه السلالات".

ويربط العديد من العلماء زيادة أخرى في حدوث عدوى فيروس "كورونا" في موسكو بهذه السلالة بالذات.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مرة أخرى المواطنين إلى التطعيم ضد فيروس "كورونا"، ودعا السلطات الإقليمية لإبقاء حملة التطعيم تحت السيطرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم إجراء التطعيمات المجانية والطوعية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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