دراسة تقلب المشهد.. كورونا ظهر في أميركا منذ العام 2019

أظهرت دراسة جديدة أن فيروس كورونا كان موجوداً في الولايات المتحدة على الأقل منذ كانون الأول 2019، أي قبل أسابيع عدة من الإعلان عن رصد أول إصابة على الأراضي الأميركية في كانون الثاني 2020.فقد أجرت المعاهد الأميركية الوطنية للصحة تحاليل لـ2400 عيّنة دم أُخذت من متطوّعين في البلاد بين الثاني من كانون الثاني و18 آذار 2020. وتم رصد أجسام مضادة لفيروس كوفيد 19 لدى تسعة مرضى عبر اختبارين مصليين مختلفين للحدّ من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة.ولا تظهر الأجسام المضادة التي تعمل على "تحييد" قدرة الفيروس على إصابة الخلايا والتي تترصّدها هذه الاختبارات إلا بعد أسبوعين على الإصابة.يشار إلى أن العيّنات الإيجابية الأولى أخذت من متطوّعين في ولايتي إيلينوي وماساتشوستس في السابع من كانون الثاني والثامن منه على التوالي، ما يعني أنّهم أصيبوا بالفيروس في أواخر كانون الأول.ليسوا من نيويورك أو سياتل!