عربي-دولي

الكرملين حول تصريح بايدن بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو: بوتين سيحدد موقفنا بوضوح إذا لزم الأمر

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:30
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو لفتت انتباه موسكو، وهي عنصر جديد لم يتم الإدلاء به من قبل.

الكرملين حول تصريح بايدن بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو: بوتين سيحدد موقفنا بوضوح إذا لزم الأمربوتين: نأخذ الحديث عن انضمام أوكرانيا للناتو على محمل الجد.. ونصف سكان أوكرانيا يعارضون ذلك
بايدن يتحدث عن شروط انضمام أوكرانيا للناتو ويعد برفع قدرتها على "مواجهة روسيا"
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "بخصوص أوكرانيا، سمعنا فرضية الرئيس بايدن بإمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو. هذا عنصر جديد. لم يتم الإدلاء بهذه التصريحات من قبل"، مؤكدا أن موسكو تولي اهتماما لهذه التصريحات و"ليس هناك شك في أن الرئيس (فلاديمير بوتين)، سيحدد موقفنا بوضوح إذا لزم الأمر".

في وقت سابق، قال بايدن إن القرار حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعتمد على ما إذا كان بإمكانها تلبية معايير التحالف وحل مسألة الفساد فيها.

كذلك أيد قادة الناتو في قمة الحلف في بروكسل يوم الاثنين الماضي، حق أوكرانيا وجورجيا في الانضمام إلى الحلف، وأعلنوا الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات في هذين البلدين، ولم يذكروا توقيتا محددا لدخولهما المحتمل إلى الحلف.
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