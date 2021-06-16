أبو الغيط: المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تدور في الإعلام أيضا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما وصفه بـ "المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي" تدور في الإعلام أيضا، مضيفا: "لا بد من صناعة محتوى إعلامي يخاطب الآخر بالحقوق العربية".وأكد أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، على أهمية تشكيل الرأي العام العالمي حيال ما يجري في فلسطين".يذكر أن أبو الغيط، حذر في تصريحات سابقة، مما وصفها بالإجراءات الإسرائيلية القمعية، التي يتم ممارستها ضد الفلسطينيين في الأحياء العربية في مدينة القدس.ويحذر أبو الغيط من مغبة الإقدام على إجراءات إسرائيلية يمكن أن تشعل الموقف في القدس، مؤكدا أن الحشد من قبل اليمين المتطرف ومن قبل جماعات الاستيطان الإسرائيلية هدفه استفزاز الفلسطينيين وافتعال المواجهات.