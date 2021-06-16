عربي-دولي

أبو الغيط: المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تدور في الإعلام أيضا

Lebanon 24
16-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-833757-637594469687903510.jpg
Doc-P-833757-637594469687903510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما وصفه بـ "المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي" تدور في الإعلام أيضا، مضيفا: "لا بد من صناعة محتوى إعلامي يخاطب الآخر بالحقوق العربية".

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، على أهمية تشكيل الرأي العام العالمي حيال ما يجري في فلسطين".

يذكر أن أبو الغيط، حذر في تصريحات سابقة، مما وصفها بالإجراءات الإسرائيلية القمعية، التي يتم ممارستها ضد الفلسطينيين في الأحياء العربية في مدينة القدس.


ويحذر أبو الغيط من مغبة الإقدام على إجراءات إسرائيلية يمكن أن تشعل الموقف في القدس، مؤكدا أن الحشد من قبل اليمين المتطرف ومن قبل جماعات الاستيطان الإسرائيلية هدفه استفزاز الفلسطينيين وافتعال المواجهات.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-06-16
13:00 | 2021-06-16
12:30 | 2021-06-16
11:50 | 2021-06-16
11:00 | 2021-06-16
10:30 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website