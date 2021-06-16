عربي-دولي

في العراق... القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-833761-637594473553689521.jpg
Doc-P-833761-637594473553689521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في محافظتي نينوى وكركوك شمالي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "سعياً منها لبسط واستتباب الأمن في البلاد، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية، وبعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على 8 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة، عَمل جميعهم بمفارز أمنية، ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة".

وأضافت أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، وتمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وفي كركوك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 6 من عناصر تنظيم "داعش" في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 من الإرهابين البارزين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب) ذلك لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليهم هم من الداعمين لداعش لوجستيا من وقود ومواد غذائية، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الإرهابية، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
المصدر: CNN - وكالات - سبوتنيك - العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-06-16
13:00 | 2021-06-16
12:30 | 2021-06-16
11:50 | 2021-06-16
11:00 | 2021-06-16
10:30 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website