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مقتل فلسطنية برصاص جيش العدو

Lebanon 24
16-06-2021 | 10:00
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية عند قرية حزما بالقرب من مدينة القدس في الضفة الغربية الأربعاء برصاص الجيش الاسرائيلي الذي تحدث عن محاولة هجوم على جنود "دهسا أو طعنا".
 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أبلغت بمقتل مي خالد يوسف عفانة (29 عاما)، من بلدة ابو ديس الملاصقة لمدينة القدس. 

من جهته، قال الجيش إنه أحبط محاولة هجوم بسيارة خرجت السائقة بعد ذلك حاملة سكينا.
المصدر: العربية
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