عربي-دولي

هذه أول دولة تسجل إصابة بـ"الفطر الأخضر"

Lebanon 24
16-06-2021 | 08:15
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سجلت الهند اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لمتعافي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند قوله، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".

وأوضح المصدر، أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".
المصدر: سبوتنيك
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