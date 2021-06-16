بدء قمة بايدن وبوتين في جنيف.. ورهان على نزع فتيل التوترات

بدأت في مدينة جنيف السويسرية، ظهر يوم الأربعاء، أول قمة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وسط مساع إلى التوصل لتفاهمات بين القوتين العظميين، فيما وصل التوتر إلى أوجه بين واشنطن وموسكو، خلال السنوات الأخيرة.وظهرا الرئيسان بايدن وبوتين، وهما يجلسان إلى جانب بعضهما البعض، أمام الصحفيين، بحضور وزيري خارجية البلدين، أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف.وتبحث القمة شؤون الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح، فضلا عن ملفات مثل الأمن السيبراني وحقوق الإنسان.وقال بوتن، في مستهل القمة، إنه يأمل أن تكون القمة بناءة مع بايدن، فيما قال الرئيس الأميركي إن اللقاء مباشرة "دائما أفضل".