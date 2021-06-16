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سامح شكري يبحث ملف التغيرات المناخية مع جون كيري

Lebanon 24
16-06-2021 | 12:30
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وصل جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التغيرات المناخية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
 
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن شكرى استقبل جون كيري، مشيرة إلى أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية بشأن التغيرات المناخية والجهود الدولية المرتبطة بهذه القضية.
وكان جون كيري، يشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي جاءت بعدها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي لم يهتم بقضية التغيرات المناخية.

وعندما تولى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن السلطة عاد جون كيري إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، التي أصبحت تولي أهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية واتخذت عدة قرارات منها العودة لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية، التي انسحب منها ترامب.

وتم تعيين جون كيري، مبعوثا رئاسيا للتغير المناخي، بهدف المساهمة في زيادة الجهود العالمية لمواجهة هذه الأزمة، التي يعد تغير أنماط الطقس من أبرز مظاهرها.
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