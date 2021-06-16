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عربي-دولي
فرنسا تلغي حظر التجول و"الكمامات الإلزامية"
Lebanon 24
16-06-2021
|
13:00
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الأربعاء، أن وضع الكمامات في الخارج لن يكون إلزاميا، اعتبارا من الخميس، "إلا في ظروف معينة" مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب الرياضية.
كما أعلنت فرنسا رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11,00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، عقب انعقاد مجلسي الدفاع ومجلس الوزراء، أن هذا القرار تم اتخاذه "لأن الوضع الصحي يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نأمل".
وكانت السلطات الصحية الفرنسية قد ذكرت، السبت، أن طواقمها أعطت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 إلى 30 مليون و14 ألف شخص، بما يحقق هدف الحكومة في منتصف حزيران.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم السبت، تجاوز عتبة 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، داعيا إلى "كسب المعركة ضد الفيروس".
وكتب كاستيكس على تويتر: "الهدف تحقق. شكرا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح". وكان تحقيق هدف 30 مليون متوقعا الثلاثاء المقبل.
وأكدت السلطات الصحية أن التحسن في الوضع الصحي في البلاد، ورفع القيود تدريجيا في الحياة اليومية ينبغي ألا يترافق مع تخفيف الحذر.
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