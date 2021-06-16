فرنسا تلغي حظر التجول و"الكمامات الإلزامية"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الأربعاء، أن وضع الكمامات في الخارج لن يكون إلزاميا، اعتبارا من الخميس، "إلا في ظروف معينة" مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب الرياضية.كما أعلنت فرنسا رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11,00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، عقب انعقاد مجلسي الدفاع ومجلس الوزراء، أن هذا القرار تم اتخاذه "لأن الوضع الصحي يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نأمل".وكانت السلطات الصحية الفرنسية قد ذكرت، السبت، أن طواقمها أعطت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 إلى 30 مليون و14 ألف شخص، بما يحقق هدف الحكومة في منتصف حزيران.