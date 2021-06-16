24
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دول الخليج تطالب بإشراكها في المحادثات النووية مع إيران
Lebanon 24
16-06-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزراء الخارجية في دول الخليج العربي، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية لطهران.
جاءت هذه الملاحظات خلال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، بحسب "رويترز".
وشدد الاجتماع الوزاري على الحاجة إلى إشراك دول الخليج في المحادثات النووية.
وتم استئناف الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم السبت الماضي بين إيران وقوى عالمية.
وفي الوقت الذي تجرى فيه المحادثات أعلنت طهران أمس الثلاثاء أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 بالمئة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله إن البلاد أنتجت أيضا 108 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة، مما يشير إلى معدل إنتاج أسرع مما ينص عليه القانون الإيراني الذي تقوم العملية على أساسه.
وقالت إيران في أبريل/ نيسان إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة لتقترب بشكل أكبر من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع قنبلة نووية، بعد أن اتهمت طهران خصمها اللدود إسرائيل بتخريب موقع نووي رئيسي.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر في العام الماضي قانونا يلزم الحكومة تشديد موقفها في رد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي.
ودفع انسحاب ترامب إيران إلى انتهاك القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي والتي تهدف إلى جعل تطوير قنبلة ذرية أبعد منالا. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
تابع
الأكثر قراءة
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدرس خياراته وهذا هو المتوقع
Lebanon 24
عون يدرس خياراته وهذا هو المتوقع
01:30 | 2021-06-16
16/06/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لبرّي: إلزَم حدودَك!
Lebanon 24
عون لبرّي: إلزَم حدودَك!
22:57 | 2021-06-15
15/06/2021 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج قد يعيشون صيفاً واعداً في 2021.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج قد يعيشون صيفاً واعداً في 2021.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-06-16
الوكالة الذرية تلمح: لا اتفاق حول نووي إيران قبل أغسطس
16:30 | 2021-06-16
الكاظمي: في العراق من يخشى الانتخابات ويخوف الناس
16:00 | 2021-06-16
جزيرة غير مأهولة قد تشعل حربا بين أميركا والصين
15:30 | 2021-06-16
فرنسا: خلافات كبيرة لا تزال قائمة في محادثات فيينا
14:30 | 2021-06-16
سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت في قضية سد النهضة
14:00 | 2021-06-16
"مؤشر على إذابة بعض الجليد الذي يربك علاقات أميركا وروسيا"...هذا ما خلصت إليه قمة جنيف
فيديو
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-16
17/06/2021 00:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
17/06/2021 00:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
02:00 | 2021-06-16
17/06/2021 00:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact