هذه هدية بوتين لبايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف يوم الأربعاء.وقال بيسكوف إن بوتين أهدى للرئيس الأميركي مجموعة "موسكو" من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ "خوخلوما".من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أهدى لبوتين نظارة شمسية وتمثال كريستال صغيرا لجاموس أميركي.وأجرى بوتين وبايدن يوم الأربعاء محادثات في جنيف السويسرية، أسفرت عن صدور إعلان مشترك لهما حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي"، كما عقد الرئيسان مؤتمرين صحفيين منفردين.