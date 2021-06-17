عربي-دولي

جدل في الكونغرس: رفع عقوبات عن شركات داعمة للأسد.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
17-06-2021 | 03:00
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يتواصل الجدل في الولايات المتحدة، حول قرار وزارة الخزانة إزالة العقوبات عن شركات تابعة لواحد من أبرز رجال الأعمال الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد.

فبعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في العاشر من حزيران الحالي عن رفع العقوبات على شركتي "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لرجل الأعمال السوري سامر الفوز في دولة الإمارات، و"Silver Pine" العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات، طالب نواب من الحزب الجمهوري إدارة جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن الخطوة.

ودعا النواب وزارة الخزانة في رسالة، إلى تقديم تفسيرات حول ما إن كان الرفع يشكل تنازلاً من الولايات المتحدة لطمأنة إيران والعودة إلى الاتفاق النووي.

وكذلك، طالبوها بتوفير الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن الفوز، مؤكدين أن توقيت الخطوة جاء قبيل أيام قليلة من جولة المفاوضات النووية مع إيران في فيينا.

وكانت الخارجية الأميركية قالت إنّ خطوة إزالة وزارة الخزانة اسم شركتين تتبعان الفوز، عن لائحة العقوبات، جاء بعد إغلاق الشركتين من قبل المالك، لكن من دون أن تؤكد وزارة الخزانة ذلك.

وأثارت الخطوة مخاوف المعارضة السورية، من أن تشكل الخطوة فاتحة لإزالة العقوبات المفروضة على دمشق، ضمن قانون "قيصر" وخارجه.


 
المصدر: عربي 21
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