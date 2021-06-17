عربي-دولي

كيف علّقت اليابان على قمّة بوتين - بايدن؟!

Lebanon 24
17-06-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-834035-637595217683311007.jpg
Doc-P-834035-637595217683311007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن حكومة بلاده تعتبر روسيا والولايات المتحدة "لاعبين مهمين على المسرح العالمي" وتواصل مراقبة تصرفات هاتين الدولتين عن كثب.

وأضاف كاتو، للصحافيين اليوم خلال تعليقه على قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في جنيف أمس: "روسيا والولايات المتحدة، لاعبان مهمان على المسرح العالمي. نواصل مراقبة تصرفات حكومتي هذين البلدين باهتمام".
 
وعقد الاجتماع الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي، يوم الأربعاء في جنيف واستغرقت مباحثات القمة 4.5 ساعات، بما في ذلك فترة الراحة.

وفي ختام المباحثات قال الرئيس بوتين إنه اتفق مع بايدن على بدء مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، وذلك على مستوى الوزارات المختصة في الدولتين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-06-17
03:00 | 2021-06-17
02:30 | 2021-06-17
02:00 | 2021-06-17
01:30 | 2021-06-17
01:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website