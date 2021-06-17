كيف علّقت اليابان على قمّة بوتين - بايدن؟!

قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن حكومة بلاده تعتبر روسيا والولايات المتحدة "لاعبين مهمين على المسرح العالمي" وتواصل مراقبة تصرفات هاتين الدولتين عن كثب.



وأضاف كاتو، للصحافيين اليوم خلال تعليقه على قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في جنيف أمس: "روسيا والولايات المتحدة، لاعبان مهمان على المسرح العالمي. نواصل مراقبة تصرفات حكومتي هذين البلدين باهتمام".

وعقد الاجتماع الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي، يوم الأربعاء في جنيف واستغرقت مباحثات القمة 4.5 ساعات، بما في ذلك فترة الراحة.



وفي ختام المباحثات قال الرئيس بوتين إنه اتفق مع بايدن على بدء مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، وذلك على مستوى الوزارات المختصة في الدولتين.