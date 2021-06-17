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عربي-دولي
موسكو: ضم أوكرانيا للناتو خط أحمر!
Lebanon 24
17-06-2021
|
05:00
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أعلن الكرملين أن القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في جنيف أمس كشفت عن استحالة تقريب وجهات نظر الدولتين إزاء التطورات في بيلاروس، محذرا من أن انضمام أوكرانيا لحلف ا"لناتو" يشكل خطأ أحمر لموسكو.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إلى أن موسكو حذرت منذ البداية من أي توقعات مرتفعة من لقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، مضيفا: "لكن الآن نستطيع القول، اعتمادا بالدرجة الأولى على تقديرات الرئيس نفسه، إنها (القمة) كانت إيجابية بقدر أكبر".
وأوضح المتحدث أن الاجتماع منح الرئيسين فرصة لإطلاع أحدهما الآخر على مواقفهما وإدراك ماهية المجالات التي يمكن التعاون بين موسكو وواشنطن فيها والمجالات التي لا يزال التعاون فيها مستحيلا بسبب الاختلاف التام في وجهات النظر بين البلدين، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.
وتابع: "هذا حصل أيضا وهو أمر إيجابي".
الاستقرار الاستراتيجي
وأشار بيسكوف إلى أهمية البيان المشترك الخاص بالاستقرار الاستراتيجي الذي صدر عن بوتين وبايدن، مشددا على أن هذه الوثيقة المقتضبة تعكس المسؤولية الخاصة التي تتحملها موسكو وواشنطن، وهما أكبر دولتين نوويتين، أمام شعبيهما والعالم أجمع.
وأبدى المتحدث باسم الكرملين قناعته بضرورة أن تنطلق مفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على التسلح بين روسيا والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.
المصدر:
روسيا اليوم
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