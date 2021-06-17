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وزير جديد للعدل.. تغيير حكومي محدود في قطر

Lebanon 24
17-06-2021 | 13:01
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أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مرسوما بتعيين وزير جديد للعدل، في تغيير وزاري محدود.
 
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، أن المرسوم نص على "تعيين مسعود بن محمد العامر وزيرا للعدل".

كما شمل المرسوم تعيين وزير العدل السابق عيسى بن سعد الجفالي في منصب النائب، وإسناد مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير البلدية والبيئة عبد الله بن العزيز بن تركي السبيعي.
المصدر: سبوتنيك
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