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مقتل امرأة في هجوم على مبنى حزب مؤيد للأكراد في تركيا

Lebanon 24
17-06-2021 | 13:32
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أفادت وكالة "فرانس برس" عن مقتل امرأة في هجوم على مكتب حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قد أعلن مقتل أحد موظفيه في هجوم مسلح على مبنى الحزب بإزمير.

وألقت الشرطة التركية القبض على مسلح اقتحم مبنى حزب الشعوب بإزمير، وحاول إحراق المبنى.

وقال الحزب في بيان على "تويتر"، إن "مسلحا هاجم ببندقية مكتبنا في إزمير. زميلتنا دنيز بويراز قتلت في هذا الهجوم".
المصدر: سكاي نيوز
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