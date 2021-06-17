عربي-دولي

"زلة لسان"...بايدن لم يستطع نطق اسم عائلة بوتين من المرة الأولى

Lebanon 24
17-06-2021 | 13:57
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تعرّض الرئيس الأميركي جو بايدن لموقف محرج بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة جنيف.

ولم يستطع بايدن نطق اسم عائلة الرئيس الروسي من أول مرة، بحسب ما نقلت شبكة "CNBC" الأميركية.

وبالحديث عن بوتين، بدأ الزعيم الأميركي في نطق اسم سلفه، دونالد ترامب، لكنه صحح نفسه في الوقت المناسب.

وقال بايدن: "لقد شاهدت مقتطفات من حديث الرئيس ترا ... بوتين".
يذكر بأن الرئيس الأميركي جو بايدن تعرض في أكثر من موقف "لزلة لسان"، حيث لم يفرق في ما بين كلمتي "تصعيد" و"تطعيم" في أحد الاجتماعات لدى حديثه عن مكافحة كورونا.

كما أنه أخطأ بين "سوريا وليبيا" في خطاب آخر في قمة مجموعة السبع.
المصدر: سبوتنيك
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