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قتيلان في إطلاق نار في بلدة في غرب ألمانيا وفرار الجاني

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:00
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 قالت الشرطة الألمانية اليوم إن رجلا وامرأة قتلا في إطلاق نار في وسط بلدة إسبلكامب في غرب ألمانيا، وإن مطلق النار لا يزال هاربا، كما نقلت "رويترز"عن الشرطة.
وأضافت أن رجال الشرطة الخاصة ينتشرون في مكان الحادث.


وتقع بلدة إسبلكامب، التي يقطنها زهاء 20 ألف نسمة، في ولاية شمال-الراين وستفاليا في غرب ألمانيا.
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