عربي-دولي

طائرة "بوينغ" تنحرف عن مدرج مطار في روسيا

Lebanon 24
17-06-2021 | 09:30
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اضطر مطار مدينة سيمفروبل في شبه جزيرة القرم الروسية إلى تعليق عمله نتيجة لواقعة انحراف طائرة ركاب من طراز "بوينغ 767" عن المدرج اليوم الخميس.

وأكد المكتب الإعلامي للمطار أن الحادث وقع عقب هبوط الطائرة القادمة من موسكو، وعلى متنها 284 شخصا، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.

ونتيجة لهذا الحادث، اضطر المطار مؤقتا إلى تعليق استقبال الرحلات ومنع تسيير أخرى منه.

وإجمالا أسفر الحادث عن تأجيل هبوط 11 رحلة على الأقل في المطار.

وحتى نشر الخبر، استأنف المطار عمله كالمعتاد.

وأطلقت لجنة التحقيقات في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل تحقيقا في الحادث.
المصدر: روسيا اليوم
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