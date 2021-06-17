25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا عن انضمام أوكرانيا للناتو: هذا خط أحمر
Lebanon 24
17-06-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق الكرملين الروسي، الخميس، على الحديث الدائر عن أن أوكرانيا ربما تُمنح يوما ما خطة عمل لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرا أن هذا الأمر سيكون "خطا أحمر" بالنسبة لموسكو.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الاثنين، إنه يريد "نعم أو لا واضحة" من الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن حصول أوكرانيا على خطة عمل للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
من جانبه، قال بايدن إنه "لا بد لأوكرانيا أن تستأصل الفساد وتفي بمعايير أخرى، قبل أن يتسنى لها الانضمام"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لإذاعة محلية: "نتابع هذا الأمر عن كثب شديد.. وهو حقا خط أحمر بالنسبة لنا".
كما أعرب عن قلقه، بالقول: "بالطبع هذا (مسألة خطة لأوكرانيا لنيل عضوية الحلف) يثير مخاوفنا".
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إجراء الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتن، محادثات في جنيف. وقال بيسكوف إن القمة كانت "إيجابية في المجمل".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:15 | 2021-06-17
17/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
15:13 | 2021-06-16
16/06/2021 03:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-06-17
خطة فرنسية تضع خارطة طريق لخروج مرتزقة تركيا من ليبيا
12:30 | 2021-06-17
بكين تختبر تقنيات متطورة بطائرتها المقاتلة.. والطيار مستقبلي
12:00 | 2021-06-17
كيف تنظر حكومة إسرائيل الجديدة إلى إيران؟
11:30 | 2021-06-17
الكويت.. الأحوال الجوية تعطل الملاحة البحرية
11:00 | 2021-06-17
لأول مرة ترامب يعترف بالهزيمة.. وهذا ما قاله
10:30 | 2021-06-17
بعد قمة جنيف.. كيف وصف بوتين بايدن؟
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
17/06/2021 20:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact