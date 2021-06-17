بعد قمة جنيف.. كيف وصف بوتين بايدن؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصورة التي تعكسها وسائل الإعلام عن الرئيس الأميركي جو بايدن لا تمت للواقع بصلة.وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع خريجي الدفعة الرابعة من برنامج إعداد إدارة شؤون الموظفين في المدرسة العليا للإدارة العامة: "أريد أن أقول إن الصورة صورة الرئيس بايدن، التي ترسمها صحافتنا وحتى الصحافة الأميركية، لا علاقة لها بالواقع".وتابع بوتين: "بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر شديد حتى لا يفوتك أي شيء. أنا أؤكد لكم أنه هو نفسه لا يفوت أي شيء. ولقد تمكنت أنا وبايدن من فهم بعضنا بعضا في المواقف الرئيسية".