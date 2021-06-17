عربي-دولي

بعد قمة جنيف.. كيف وصف بوتين بايدن؟

Lebanon 24
17-06-2021 | 10:30
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصورة التي تعكسها وسائل الإعلام عن الرئيس الأميركي جو بايدن لا تمت للواقع بصلة.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع خريجي الدفعة الرابعة من برنامج إعداد إدارة شؤون الموظفين في المدرسة العليا للإدارة العامة: "أريد أن أقول إن الصورة  صورة الرئيس بايدن، التي ترسمها صحافتنا وحتى الصحافة الأميركية، لا علاقة لها بالواقع".

وتابع بوتين: "بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر شديد حتى لا يفوتك أي شيء. أنا أؤكد لكم أنه هو نفسه لا يفوت أي شيء. ولقد تمكنت أنا وبايدن من فهم بعضنا بعضا في المواقف الرئيسية".
وأضاف بوتين: "حددنا أيضًا تلك الاتجاهات أو تلك النقاط التي يمكننا التحدث فيها عن تقارب محتمل في المواقف في المستقبل. هناك أشياء ذات أولوية ومصلحة مطلقة لكل من روسيا والولايات المتحدة".
المصدر: سبوتنيك
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