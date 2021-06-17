عربي-دولي

الكويت.. الأحوال الجوية تعطل الملاحة البحرية

Lebanon 24
17-06-2021 | 11:30
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أوقفت مؤسسة الموانيء الكويتية، يوم الخميس، الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة من جراء تقلبات الأحوال الجوية في البلاد.


و قالت المؤسسة، في بيان صحفي، إن عمليات دخول و خروج السفن في الموانئ الثلاثة توقفت صباح الخميس، مبينة أن توقفها جاء نتيجة وصول سرعة الرياح الى 50 عقدة في الساعة و ارتفاع الموج إلى سبعة أقدام.

و كانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعة للطيران المدني الكويتي، قد أطلقت تحذيرا شديدا، صباح الخميس، من رياح قوية و غبار في البلاد، بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة الى قوية تزيد سرعتها عن 70 كم/ساعة مثيرة للغبار.

وفي ظل هذه الظروف، تقل الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم أحيانا في بعض المناطق؛ خاصة المكشوفة و تؤدي الى ارتفاع الأمواج لأكثر من 7 قدم.

وكان الطيران المدني الكويتي قد أعلن أن الملاحة الجوية في مطار دولة الكويت تسير بصورة طبيعية رغم موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.
 
وبدأت العاصفة الترابية في الكويت منذ أيام و بلغت ذروتها، يوم الخميس، حيث تسببت في إخفاء معالم الكثير من المباني.

ويتوقع لهذه الموجة من الغبار أن تستمر حتى مساء الجمعة على أن يترسب الغبار و يتحسن الطقس يوم السبت المقبل، وفقا لخبراء في الأرصاد الجوية.
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