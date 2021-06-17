بكين تختبر تقنيات متطورة بطائرتها المقاتلة.. والطيار مستقبلي





وفي تجربة محاكاة لمعركة جوية، اختبر الجيش الصيني اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في طائرات حربية، حيث أثبتت تفوقها على الطيارين العسكريين.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن صحيفة جيش التحرير الشعبي الصينية، فإن طائرة تتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي، أسقطت طائرة يقودها طيار صاحب خبرة واسعة في العمليات القتالية، اسمه فانغ جويو. كشفت وسائل إعلام صينية عن اختبار الجيش لطائرات مقاتلة تحلّق بتقنية الذكاء الاصطناعي، أي لا يقودها طيارون، مؤكدة نجاح التجربة، الأمر الذي قد يمهد لاستخدامها في معارك المستقبل.وفي تجربة محاكاة لمعركة جوية، اختبر الجيش الصيني اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في طائرات حربية، حيث أثبتت تفوقها على الطيارين العسكريين.وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن صحيفة جيش التحرير الشعبي الصينية، فإن طائرة تتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي، أسقطت طائرة يقودها طيار صاحب خبرة واسعة في العمليات القتالية، اسمه فانغ جويو.

وتخضع الصين جيشها لعملية تطوير شامل تطال دباباتها وأنظمة الصواريخ والطائرات المقاتلة، كما أنها تخطط لدمج أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة في مقاتلها من طراز "جي- 20".



وحاليا تختبر الصين تقنيات الذكاء الاصطناعي في المهمات التدريبية، والتي تقيّم قدرة أجهزة الكمبيوتر على هزيمة الطيارين المحترفين، الذين يحاولون التغلب على تلك الأنظمة.