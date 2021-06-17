الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط





وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الحوثيين العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".



كما أكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية". أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الحوثيين العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".كما أكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أعلن الاثنين الماضي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.



والأحد الماضي صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.