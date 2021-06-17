عربي-دولي

الكويت: عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقي جرعتي اللقاح

Lebanon 24
17-06-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-834171-637595530951010915.jpg
Doc-P-834171-637595530951010915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر - أسترازينكا -موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 آب.

وأضاف أن ذلك سيكون شريطة إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.
 
كما قرر مجلس الوزراء عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

كما يستثنى من ذلك الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 آب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-06-17
16:00 | 2021-06-17
15:30 | 2021-06-17
14:30 | 2021-06-17
14:00 | 2021-06-17
13:30 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website