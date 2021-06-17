23
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
هجوم إزمير...تحذيرات من "العنف السياسي" ومعلومات عن منفذ الهجوم
Lebanon 24
17-06-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام تركية عن هوية منفذ "هجوم إزمير"، الذي استهدف مكتب "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد في الولاية، ما أسفر عن مقتل موظفة تدعى دنيز بويراز.
ويأتي الهجوم في الوقت الذي تسير فيه المحكمة الدستورية العليا في البلاد بخطوات حظر الحزب المذكور، بعد دعوى قضائية رفعت ضده، بتهم الارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب.
وقال "حزب الشعوب" في بيان، الخميس، عقب الحادثة: "نتيجة استهداف حزبنا من قبل الحزب الحاكم ووزارة الداخلية لأشهر تم تنفيذ هجوم مسلح على مكتبنا في محافظة إزمير في الساعة العاشرة والنصف صباحاً".
وجاء في البيان: "زميلتنا دنيز بويراز قتلت في هذا الهجوم".
وقال مراد تشيبني، نائب "حزب الشعوب" في إزمير: "كان هناك خيمة شرطة أمام مبنى حزبنا مباشرة. كان الهجوم على مرمى البصر".
من جانبه، أعلن مكتب محافظ ولاية إزمير في بيان أنه تم التحقيق في جميع جوانب الهجوم، وأفيد أن المهاجم كان عاملاً صحياًّ سابقاً.
"إدانات وتضامن"
وعبّر زعماء أحزاب المعارضة عن تضامنهم مع "حزب الشعوب" بعد الهجوم الذي استهدف مكتبه، ومن بينهم زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان.
وقال باباجان عبر "تويتر": "أدين بشدة الهجوم على مبنى مقاطعة إزمير لحزب الشعوب الديمقراطي. رحم الله دنيز بويراز التي قتلت في الهجوم، وأتمنى التعازي لأسرتها".
وأضاف باباجان: "تقع على عاتق الحكومة مسؤولية منع مناخ العنف السياسي الحالي وضمان سلامة الأحزاب السياسية والسياسيين".
وقال كمال كلشدار أوغلو زعيم "حزب الشعب الجمهوري": "أتمنى الرحمة على دنيز بويراز وأعزي أسرتها.. لقد جربنا هذا السيناريو من قبل، وأحذر لا ينبغي لأحد أن يأمل في هذه الاستفزازات! دعونا نرى الفيديو الذي ستكون عليه هذه الأحداث في المستقبل. سنرى معا".
وكتب المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، عمر جيليك عبر "تويتر" قائلا: "ندين الهجوم والقتل الذي وقع في مبنى مقاطعة حزب الشعوب الديمقراطي في إزمير".
وأضاف: "لن تمنح تركيا أبدا فرصة للاستفزازات التي تحاول زعزعة سلامها وأمنها. ستكشف قواتنا الأمنية والقضائية عن الحادث بكل أبعاده".
من هو المنفذ؟
وفي الوقت الذي لم تمض فيه ساعات عن الهجوم كشفت وسائل إعلام تركية عن هوية المنفذ، ونشرت صوراً له، أظهر بعضها حمله لأسلحة مختلفة، بينها قناصات.
وعبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" كان منفذ الهجوم (أ.ج) قد نشر له عدة صور، في الأشهر الماضية. وتظهر حمله لأسلحة فردية، بينها، بالقرب من مدينة منبج السورية.
وهناك صور له أخرى تظهر رفعه لشعار "بوزكورت" للذئب الرمادي الذي تتبناه الحركات اليمينية القومية.
ونشرت صحيفة "t24" الإلكترونية بياناً قالت إنه صدر عن منفذ الهجوم بعد اعتقاله من قبل السلطات التركية.
وبرر المنفذ هجومه بالقول: "ليس لدي أي صلة بأي شخص. دخلت المبنى لأنني أكره حزب العمال الكردستاني. لقد أطلقت النار بشكل عشوائي".
وتتهم حكومة الرئيس، رجب طيب إردوغان، "حزب الشعوب الديمقراطي" بوجود صلات له مع "حزب العمال الكردستاني" (PKK)، ما أدى لمحاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته في السنوات الماضية، لكن الحزب الكردي ينفي وجود هذه الصلات.
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت حشداً مضاداً ضد الحزب الذي يعتبر أكبر ثالث الأحزاب التركية في البرلمان.
وتركز الحشد بشكل أساسي من جانب حزب "الحركة القومية" الذي يدخل بتحالف مع "العدالة والتنمية" ضمن ما يسمى "تحالف الجمهور".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:15 | 2021-06-17
17/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
10:00 | 2021-06-17
17/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-06-17
مصر تعلن رغبتها في تحويل نهر النيل وتوجه رسالة لإثيوبيا
16:00 | 2021-06-17
ترقب لأمر "غير متوقع" في الانتخابات الإيرانية...وصعوبات تصطدم بـ"رئيسي"
15:30 | 2021-06-17
الكشف عن تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا
15:00 | 2021-06-17
الكويت: عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقي جرعتي اللقاح
14:30 | 2021-06-17
الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
13:30 | 2021-06-17
الإمارات ترسل 60 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى سقطرى
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 01:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 01:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
18/06/2021 01:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact