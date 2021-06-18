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خامنئي أدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية: الشعب الإيراني هو من سيقرر مصير البلاد

Lebanon 24
18-06-2021 | 07:01
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أكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، في تصريح أدلى به للصحافيين صباح اليوم الجمعة بعد الادلاء بصوته في المركز الانتخابي في حسينية الإمام الخميني، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 13، أن "الشعب الإيراني هو من سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته في الانتخابات الرئاسية".

 

وقال: "أدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقرير مصيره ومستقبل البلاد".

 

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة.

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