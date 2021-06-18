تفاصيل جديدة عن جريمة رانيا العبادي.. هكذا قتلها والدها وتسجيل صوتي للضحية (فيديو)

#رانيا_العبادي
لازال الآباء والاخوة و رجال القبائل القاتلة أحياء و على قيد الحياة بعد كل جريمة قتل لأمراه
سنقول أنه في كل بلد عربي تقتل به امرأه بدون أخد القصاص لروحها الطاهره ومهما كان ذنبها ...فإن رجال الدولة هم القتله و المشرعين لقتل النساء في بلادهم
— ْ (@Fighterinmywar) June 17, 2021
#رانيا_العبادي
لازال الآباء والاخوة و رجال القبائل القاتلة أحياء و على قيد الحياة بعد كل جريمة قتل لأمراه
رانيا كانت طالبة مُجتهدة ، وبدون حلفان هي من الطلاب يلي بتدرس ليل نهار بسبب الضغط النفسي يلي بتتعرضله والخوف يلي عندها من انها تحمل مادة ويجي ابوها يبهدلها على أقل توقعاتها ! عم بتخيل كم مرة ترجت ابوها يوقف ضرب وتقله اخر مرة برسب ، الاعدام قليل بحقه #رانيا_العبادي pic.twitter.com/oKzAF7zJZS
— Nour Hashem 🇵🇸 (@Nourshafie_) June 16, 2021
رانيا كانت طالبة مُجتهدة ، وبدون حلفان هي من الطلاب يلي بتدرس ليل نهار بسبب الضغط النفسي يلي بتتعرضله والخوف يلي عندها من انها تحمل مادة ويجي ابوها يبهدلها على أقل توقعاتها ! عم بتخيل كم مرة ترجت ابوها يوقف ضرب وتقله اخر مرة برسب ، الاعدام قليل بحقه #رانيا_العبادي pic.twitter.com/oKzAF7zJZS