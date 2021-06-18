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عربي-دولي
نيجيريا.. اختطاف أكثر من 80 تلميذاً بهجوم على مدرسة!
Lebanon 24
18-06-2021
|
03:00
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أسفر الهجوم الأخير الذي تعرضت له مدرسة حكومية في ولاية كيبي في شمال غربي نيجيريا عن اختطاف عشرات التلاميذ على أيدي مسلحين، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".
ونقلت الوكالة عن أستاذ في المدرسة الواقعة في مدينة برنين ياوري النائية تأكيده أن أكثر من 80 تلميذاً اختطفوا خلال الهجوم الذي وقع ليلة أمس الخميس.
وأكدت الشرطة أنّ 5 أساتذة اختطفوا أيضاً وضابطاً قتل برصاص الخاطفين.
المصدر:
روسيا اليوم
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