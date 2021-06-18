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قمة بايدن بوتين.. ربطة العنق تحكي "شخصية رئيس"!

Lebanon 24
18-06-2021 | 03:30
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وجهت وكالة أنباء "رايا نوفستي" الروسية انتقادا خارج المألوف إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بعيد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، في مدينة جنيف السويسرية.

 

وقالت مستشارة "الإيتيكيت"، تاتيانا نيكولايفا، إن ربط عنق بايدن ذات اللون الأزرق الفاتح يشير إلى نوع من الطفولة.

 

وأضافت أن الشخص الذي اختار ربطة العنق للرئيس الأميركي كان يفتقد للثقة عندما اختارها.

 

وأضافت نيكولايفا أن ربطة عنق بايدن بدت وكأنها تنتمي إلى مجموعة أطفال.

 

في المقابل، قالت نيكولايفا إن ربطة عنق بوتن الخمرية اللون ذات الأشكال الهندسية، أظهرت "حسما" أكيدا و "تصميما على الدفاع عن موقفه التفاوضي بشكل ديناميكي".

 

وقال خبير آداب آخر للوكالة الروسية إن ربطات العنق الخمرية مثل تلك التي ارتداها بوتن تُلبس عادة خلال الاجتماعات رفيعة المستوى في روسيا.

 

وأضاف أن بايدن لم يكن على الأرجح على علم بمثل هذا التقليد.

 

المصدر: سكاي نيوز
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