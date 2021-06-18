عربي-دولي

منها إغلاق مساحات المشجعين في "اليورو".. موسكو تشدد إجراءاتها بمكافحة "كورونا"

Lebanon 24
18-06-2021 | 18:00
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أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو عن تمديد وتشديد القيود الرامية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، على خلفية الارتفاع الحاد في وتيرة تفشي العدوى في الفترة الأخيرة.
 
وأمر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الجمعة بتمديد القيود المفروضة في العاصمة حتى 29 حزيران الحالي، كما تبنى إجراءات جديدة، منها حظر أي فعالية ترفيهية يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص.

كما تبنى سوبيانين قرارا بإغلاق المساحات المخصصة للمشجعين في كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

ووجه سوبيانين في بيان منشور على موقعه الرسمي انتقادات شديدة اللهجة إلى الذين لا يلتزمون بالتوجيهات الصحية خلال حضورهم مباريات رياضية وحفلات موسيقية.

وحذر عمدة موسكو خلال مشاركته في اجتماع مساء أمس من أن الوضع الوبائي في العاصمة يتدهور بسرعة، مشيرا إلى أن معدل الإصابات الجديدة في المدينة ارتفع خلال أيام معدودة من ثلاثة آلاف حتى سبعة آلاف ومن المتوقع أن يبلغ اليوم تسعة آلاف، مع رصد تفشي سلالات جديدة أكثر خطورة للعدوى في المدينة.

وكانت السلطات الصحية في موسكو ومقاطعتها قد فرضت مؤخرا التطعيم الإلزامي ضد كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية.
المصدر: روسيا اليوم
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