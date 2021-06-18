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كوخافي إلى واشنطن.. و"حزب الله" على الطاولة

Lebanon 24
18-06-2021 | 11:46
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، سيتوجه السبت المقبل إلى واشنطن للاجتماع مع مسؤولين أميركيين وبحث ملفات غزة والبرنامج النووي الإيراني و"حزب الله".

وبحسب موقع "إسرائيل 24"، فإن كوخافي سيناقش مع نظرائه التحديات الأمنية المشتركة الحالية، بما في ذلك "القضايا المتعلقة بالتهديد النووي الإيراني، وجهود إيران للتوسع عسكريا في الشرق الأوسط، وجهود حزب الله لإعادة التسلح، وعواقب تهديد الصواريخ الموجهة بدقة، وتعزيز القوات المشتركة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد أركانه "سيطلع المسؤولين الأميركيين على تقييمات الجيش للصراع الذي دام 11 يوما مع حركة حماس في قطاع غزة في أيار الماضي، لا سيما بشأن كيفية تنفيذ بعض استراتيجياته القتالية الجديدة".

ومن المقرر أن يجتمع كوخافي والوفد العسكري المرافق، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين عسكريين أميركيين آخرين، كما سيلتقي بقادة يهود وقادة المجتمع في الولايات المتحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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