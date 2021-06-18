عربي-دولي

فيضانات في شبه جزيرة القرم.. وإجلاء للسكان

Lebanon 24
18-06-2021 | 08:00
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يعاني أكثر من 7.5 ألف شخص في جمهورية القرم من انقطاع التيار الكهربائي، حيث يشهد اليوم الثاني على التوالي أمطارا غزيرة وهبوب رياح عاصفة.

وبحسب بيان نشرته وزارة الطاقة: "انقطع التيار الكهربائي في شبكات التوزيع في كريمينيرغو منذ 17 حزيران بسبب العواصف الرعدية والرياح القوية. وتم إغلاق أكثر من مئة محطة تحويل فرعية يوم الخميس".

وتستمر أعمال الترميم من قبل أكثر من 70 متخصصا، وتشارك 35 آلية لإعادة التيار الكهربائي.

وتم الإعلان عن تحذير من العاصفة في شبه جزيرة القرم في 17 و18 حزيران. وسقطت أمطار يوم الخميس في كيرتش (شرقي شبه الجزيرة).

ووفقا للموقع الإلكتروني للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية في الجمهورية، تم إجلاء سكان العديد من السكان من منازلهم التي غمرتها المياه يوم الجمعة في يالطا.

وتم إجلاء ما يقرب من 1.4 ألف شخص، وسط انقطاع بإمدادات الطاقة والغاز والمياه.

وأعلنت رئيسة إدارة يالطا، يانينا بافلينكو، على صفحتها على Facebook، بأنه تم إيقاف جميع حافلات الترولي وبعض الحافلات، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان النهر وإغراق الطرق.

ونشر سكان وسياح يالطا صورا ومقاطع مصورة لغمر ممرات أرضية بالمياه، وارتفاع منسوب المياه في الشوارع.
المصدر: سبوتنيك
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