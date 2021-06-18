25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"جائحة" وشيكة لا لقاح لها.. الأمم المتحدة تحذر
Lebanon 24
18-06-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال تقرير للأمم المتحدة، إن مشكلة عالمية كامنة وشاملة مثل الجفاف، قد تتحول إلى الوباء التالي، إذا لم تتخذ البلدان المختلفة إجراءات عاجلة لحل الوضع الطارئ في مجال المناخ.
ووفقا لمعطيات التقرير، الذي نشر على موقع المنظمة على الإنترنت، لقد تضرر ما لا يقل عن مليار ونصف مليار شخص من الجفاف في القرن الحادي والعشرين، وتقدر الأضرار الاقتصادية نتيجة ذلك بنحو 124 مليار دولار.
وقالت مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: "في السنوات القليلة المقبلة، سيعاني قسم كبير من العالم من ندرة المياه، وسيزيد الطلب على العرض".
وأوضحت أن الكثير من الناس يعتقدون، أن الجفاف يؤثر فقط على المناطق الصحراوية في إفريقيا، لكنه في الواقع منتشر الآن على نطاق واسع، وبحلول نهاية القرن، ستعاني منه جميع البلدان تقريبا بشكل أو بآخر. ويزيد من تفاقم المشكلة، تزايد عدد سكان الأرض.
ولاحظ التقرير أن، التغيرات في هطول الأمطار نتيجة لتغير المناخ هي العامل الرئيسي للجفاف، ولكن الاستخدام غير الفعال للمياه وتدهور الأراضي من الأنشطة الزراعية المكثفة يلعبان أيضا دورا مهما في ذلك.
وفي هذا الصدد، دعت ميزوتوري حكومات العالم، إلى إصلاح طرق استخراج المياه وتخزينها واستخدامها، وتحسين إدارة الأراضي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
Lebanon 24
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
02:15 | 2021-06-18
18/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
13:27 | 2021-06-17
17/06/2021 01:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
02:00 | 2021-06-18
18/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
03:00 | 2021-06-18
18/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2021-06-18
أوكرانيا تكشف شبكة قرصنة الكترونية طالت جامعات أميركية عريقة.. ماهي؟
12:00 | 2021-06-18
الانتخابات الرئاسية ترسم ملامح مرحلة ما بعد خامنئي في إيران
11:30 | 2021-06-18
الأمم المتحدة: تعيين أنطونيو غوتيريش أمينا عاماً لولاية جديدة مدتها 5 سنوات
11:00 | 2021-06-18
روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة في هذا التاريخ
10:30 | 2021-06-18
روسيا تجري بنجاح اختبارا لغواصة نووية جديدة
10:07 | 2021-06-18
الولايات المتحدة تحظر استيراد الكلاب من 113 دولة بينها لبنان.. ما السبب؟
فيديو
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
18/06/2021 19:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
18/06/2021 19:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
08:00 | 2021-06-18
18/06/2021 19:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact